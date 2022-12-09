Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкек

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Иван Обухов
Иван Обухов 24

Саммит проходит в столице Киргизии в узком и в расширенном форматах.

Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Бишкек

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Российский лидер Владимир Путин прилетел в Бишкек, где президент примет участие в саммите ЕАЭС. На полях саммита у Путина также должна пройти встреча с главой кабмина Армении Николом Пашиняном.

Саммит ЕАЭС проходит в столице Киргизии в узком и в расширенном форматах.

Как ранее сообщил сотрудникам прессы помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, Владимир Путин в своей речи на расширенном заседании даст оценки текущему состоянию интеграции, поставит актуальные задачи для последующего развития ЕАЭС и оговорит главные приоритеты российского председательства на 2023 год.

Ушаков также допустил, что на полях саммита разговор может коснуться темы «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном.

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