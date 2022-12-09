Более 20 тонн апельсинов вернули из Петербурга в ЮАР из-за опасных личинок

Крупную партию зараженных апельсинов остановили в порту Петербурга. Почти 25 тонн фруктов запретили ввозить в страну из-за экзотических насекомых.

В ящиках с апельсинами эксперты Россельхознадзора нашли личинки натальской плодовой мухи. Этот вид включен в карантинный список и в Северной столице ранее не встречался. Теперь всю партию отправят обратно — в ЮАР.