Более 20 тонн апельсинов вернули из Петербурга в ЮАР из-за опасных личинок
Натальскую плодовую муху включили в карантинный список. Ранее в Северной столице она никогда не появлялась.
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
Крупную партию зараженных апельсинов остановили в порту Петербурга. Почти 25 тонн фруктов запретили ввозить в страну из-за экзотических насекомых.
В ящиках с апельсинами эксперты Россельхознадзора нашли личинки натальской плодовой мухи. Этот вид включен в карантинный список и в Северной столице ранее не встречался. Теперь всю партию отправят обратно — в ЮАР.
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