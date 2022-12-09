Беспочвенное решение: как и зачем в Антарктиде вырастят арбузы

Уникальные методики помогут даже российским космонавтам.

Арбуз, выращенный в Антарктиде, — это вовсе не фантастика, а новая разработка российских ученых. Исследователям удалось получить урожай без солнца, без теплиц и даже без грунта. Такая технология позволит нашим космонавтам в будущем разбить огород на Луне.

Корреспонденту «Известий» Роману Ишмухаметову первому из журналистов удалось попробовать бахчевые, которые уже совсем скоро будут зреть в невесомости.

Эти помидоры выращены без грунта и без солнца. Технологию ученые подсмотрели у природы — изучили, как, а точнее, на чем растут карельские сосны и березы.

«Они растут на тонком слое — два-три сантиметра, и мы реализовали это здесь, только без всякой почвы», — подчеркнула заведующая отделом светофизиологии растений и биопродуктивности агроэкосистем Агрофизического научно-исследовательского института Гаянэ Панова.

Среда, в которой растут овощи, — это слоеный пирог. Наверху — специальный гидрофильный материал, по сути, глина. Она удерживает корни. Ниже — вода и с питательными веществами, и воздушная подушка, благодаря которой растения дышат. Вместо солнца — специальные лампы. Свою технологию ученые испытывают аж в Антарктиде.

«Производство гораздо более легкое, продукция качественная, а утилизации отходов практически никаких — нет утилизации загрязняющих веществ атмосферу», — пояснила ведущий научный сотрудник отдела светофизиологии растений и биопродуктивности агроэкосистем Агрофизического научно-исследовательского института Ольга Удалова.

Салат из свежих овощей — очень полюбили полярники на российской станции «Восток» — единственной, расположенной в глубине материка. И в этом белом безмолвии совсем скоро на обед будет не только витаминный салат, но и бахчевые.

«Ученые разрешили срезать нам арбуз. Сорт называется „сибиряк“. Вот такая небольшая ягода. Растет она в Приморье. И здесь в институте. Сейчас попробуем. Такой необычный цвет. Ну что?! Попробуем „сибиряка“. Вы знаете, очень вкусно, но по вкусу напоминает дыню», — показал журналист.

Эту «беспочвенную» технологию со временем можно было бы применить и в некоторых российских регионах. 65% территории нашей страны — это мерзлота. И живут в этих суровых условиях почти 12 миллионов человек. Средняя цена килограмма тех же огурцов перед Новым годом на Чукотке и в Магадане может достигать едва ли не тысячи. Но и этот агрокомплекс — пока не дешевый. За счет специально подобранных под солнечный спектр ламп, под которыми созревают культуры, цена — примерно 100 тысяч рублей за квадратный метр. Но и метра хватило жителям станции «Восток», чтобы собрать 30 килограммов помидоров и 10 килограммов перцев.

«На первых парах как любая технология она является дорогостоящей. Как производство авто, изначально было очень дорого, но когда ставится на потоке, идет удешевление», — подчеркнул директор ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт», член-корреспондент РАН Юрий Чесноков.

В планах ученых — начать выращивать ежевику, чернику и голубику. Овощи и фрукты, которые прошли испытания Антарктидой, вырастут везде, даже на лунной станции, уверены в НИИ. Петербургские агрофизики — начали работу и над такой «внеземной» теплицей.