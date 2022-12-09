Взрыв газа произошел в жилом доме Рязани. Есть пострадавшие
| Происшествия Эксклюзив 42
Детали ЧП устанавливаются. На месте работают спасатели.
Фото: Пресс-служба МЧС по Рязанской области
Взрыв газа произошел в жилом доме Рязани. По данным 5-tv.ru, в результате ЧП есть двое пострадавших. Эту информацию подтвердил и губернатор Рязанской области.
Детали случившегося устанавливаются. На месте работают спасатели. Не исключено, что под завалами могут находиться люди.
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