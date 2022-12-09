Взрыв газа произошел в жилом доме Рязани. Есть пострадавшие

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 42

Детали ЧП устанавливаются. На месте работают спасатели.

Взрыв газа произошел в жилом доме Рязани. Есть пострадавшие

Фото: Пресс-служба МЧС по Рязанской области

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Взрыв газа произошел в жилом доме Рязани. По данным 5-tv.ru, в результате ЧП есть двое пострадавших. Эту информацию подтвердил и губернатор Рязанской области.

Детали случившегося устанавливаются. На месте работают спасатели. Не исключено, что под завалами могут находиться люди.

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