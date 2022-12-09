Взрыв газа произошел в жилом доме Рязани. Есть пострадавшие

Взрыв газа произошел в жилом доме Рязани. По данным 5-tv.ru, в результате ЧП есть двое пострадавших. Эту информацию подтвердил и губернатор Рязанской области.

Детали случившегося устанавливаются. На месте работают спасатели. Не исключено, что под завалами могут находиться люди.