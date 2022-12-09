Главного борца с коррупцией ФТС арестовали по делу о крупной взятке

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 74

Представители Мурышова в суде попросили инстанцию избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Главного борца с коррупцией ФТС арестовали по делу о крупной взятке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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В Москве арестовали главу управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы Дмитрия Мурышова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом 9 декабря сообщили в Басманном суде.

В инстанции подчеркнули, что таким образом суд удовлетворил ходатайство старшего следователя по особо важным делам ГСУ Следственного комитета России Дмитрия Аверьянова. Представители стороны Мурышова попросили суд избрать для подсудимого домашний арест в качестве меры пресечения.

Начальник управления по противодействию коррупции ФТС ранее стал фигурантом дела об участии в коррупционных схемах.

Генералу было предъявлено обвинение сразу по нескольким положениям 290 статьи Уголовного кодекса РФ: получение взятки в особо крупном размере, получение должностным лицом взятки за незаконные действия, а также покушение на получение особо крупной взятки.

Если суд докажет вину Мурышова, то ему может грозить до 15 лет колонии.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании борца с коррупцией Дмитрия Мурышова за взятку.

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