Какие числа судьбы сделают 2023 год удачным — ответ нумеролога

Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 7

Россиянам посоветовали жить в соответствии с числами судьбы для счастья

Какие числа судьбы сделают 2023 год удачным — ответ нумеролога

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

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Если жить в соответствии со своим числом судьбы, то можно достигнуть поставленных целей и жить в гармонии.

В эзотерике и нумерологии всегда придают очень важное значение цифрам. Впереди новый, 2023 год и каждому из нас хочется узнать, какое число принесет ему удачу, а самое важное — узнать свое число судьбы.

По словам нумеролога, события в жизни человека не всегда связаны с его числом судьбы — это зависит от сознания, кармы и энергии, пишет Rsute.

Так как узнать свое число судьбы?

Очень просто: нужно суммировать все цифры вашей даты рождения. Их нужно складывать до получения простого числа.

Каждая цифра имеет свою характеристику. Например, сильные стороны человека, его таланты и главные недостатки.

Естественно, если жить в соответствии со своим числом судьбы, то можно достигнуть поставленных целей и жить в гармонии.

А теперь самое важное: с каким именно числом судьбы повезет людям в 2023 году?

Черный Водяной Кролик подарит умиротворение людям с числами:

  • единица
  • тройка
  • пятерка
  • шестерка
  • семерка
  • восьмерка

Кстати, в китайском календаре Кролик характеризуется как очень мягкое и доброе животное, поэтому, скорее всего, 2023 год для многих будет миролюбивым и благоприятным.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как как зеркальная дата 22.11.2022 изменила судьбы людей.

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