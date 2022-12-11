Какие числа судьбы сделают 2023 год удачным — ответ нумеролога
Россиянам посоветовали жить в соответствии с числами судьбы для счастья
Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska
Если жить в соответствии со своим числом судьбы, то можно достигнуть поставленных целей и жить в гармонии.
В эзотерике и нумерологии всегда придают очень важное значение цифрам. Впереди новый, 2023 год и каждому из нас хочется узнать, какое число принесет ему удачу, а самое важное — узнать свое число судьбы.
По словам нумеролога, события в жизни человека не всегда связаны с его числом судьбы — это зависит от сознания, кармы и энергии, пишет Rsute.
Так как узнать свое число судьбы?
Очень просто: нужно суммировать все цифры вашей даты рождения. Их нужно складывать до получения простого числа.
Каждая цифра имеет свою характеристику. Например, сильные стороны человека, его таланты и главные недостатки.
Естественно, если жить в соответствии со своим числом судьбы, то можно достигнуть поставленных целей и жить в гармонии.
А теперь самое важное: с каким именно числом судьбы повезет людям в 2023 году?
Черный Водяной Кролик подарит умиротворение людям с числами:
- единица
- тройка
- пятерка
- шестерка
- семерка
- восьмерка
Кстати, в китайском календаре Кролик характеризуется как очень мягкое и доброе животное, поэтому, скорее всего, 2023 год для многих будет миролюбивым и благоприятным.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как как зеркальная дата 22.11.2022 изменила судьбы людей.
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