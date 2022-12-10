Жан-Клод Ван Дамм заглянул в одну из клиник на западе Украины

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм был замечен в оной из клиник на западе Украины. О посещении знаменитостью медицинского учреждения в городе Ужгород рассказало украинское издание «Страна.ua».

Сообщается, что артист не анонсировал свой визит, однако о поездке стало известно, когда один из местных врачей опубликовал в своей социальной сети фото с кумиром. Мужчина также отметил, что причина посещения актером клиники останется строго конфиденциальной.

«О причинах визита Ван Дамма в клинике знают, но никакой информации об этом не дают по категорическому требованию актера», — написал он в комментариях.

По версии ТСН, Ван Дамм обратился в клинику в Ужгороде из-за возникших проблем со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о визите другой голливудской звезды на Украину. В апреле 2022 года актриса Анджелина Джоли была замечена в кофейне во Львове. Она тайно прилетела на Украину чтобы выполнить миссию посла доброй воли ООН.