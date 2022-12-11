Пожар в подмосковном OBI: хроника и причины крупного ЧП

Огромный склад-магазин площадью 7 000 квадратных метров сгорел полностью, рухнула крыша. Один человек, охранник, погиб. Пожарным удалось при этом отстоять соседний торговый комплекс «Мега Химки», который пока закрыт. Предварительная версия ЧП — сварочные работы. Впрочем, строительная фирма, которая делала ремонт уверяет, что они ничего не варили. Цена правильного ответа — минимум 20 миллиардов рублей ущерба.

Настораживает, что здесь, как и в сгоревшем недавно развлекательном центре «Полигон» в Костроме, инспекторы выявляли десятки нарушений пожарной безопасности, но устранили их или нет — узнать они не имели права по закону.

Бизнесу дали передышку на время пандемии и затем «мораторий» на проверки продлили из-за новых сложных обстоятельств.

Может настало время возвращать контроль обратно? Задумался Станислав Григорьев.

Вот так выглядит локальный ад в подмосковных Химках. На крыше крупного торгового центра пожар. Люди бегут прочь. Кажется, они уже догадываются, что произойдет секундой позже.

Взорвалось и горело все, что может воспламениться в крупном строительном гипермаркете. Лаки, краски, растворители. Склад и торговый зал были забиты химией под завязку.

«Пожар очень быстро развивался. Буквально через пять минут охватилась вся крыша. Проснулся я в семь утра от оповещательной сирены», — рассказал житель города Дмитрий.

В магазине на тот момент находилось несколько человек — охрана, уборщики, техперсонал. Мы нашли людей, которые своими глазами видели, с чего все началось.

— Я в Мега работаю в поломойке, потом сразу на улице видел два человека сварку сделали.

— Это была газовая сварка?

— Электрическая.

— То есть дуговая сварка?

— Потом замыкание было сразу.

«Очевидцы рассказывают, что сварочные работы проводились на крыше разрушенного здания. Первые 10 -15 минут огонь распространялся между перекрытиями, а потом прозвучал взрыв. Обломки раскидало на многие сотни метров вокруг», — передал корреспондент Станислав Григорьев.

Чуть позже версию о сварке подтвердили и пожарные. По их словам, нет сомнения в том, что причина всего — обычная человеческая халатность.

Два человека со сваркой разрушили огромный магазин. Конечно, он был застрахован, но вряд ли страховщики будут рады возмещать такой ущерб.

«Данный пожар относится к самым крупным, и в данном случае убыток будет очень большой и превысит максимальную сумму, которую платили страховщики. Предварительная сумма — около 20 миллиардов», — сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

В первые же часы после начала пожара работники гипермаркета подсказали нам адрес и название фирмы подрядчика, которая проводила ремонт. Но, оказалось, что ее не так-то уж и просто найти.

Директор организации с похожим названием, которого мы разыскали по телефону, ничего не знает о пожаре.

«Мне уже звонили, я, честно говоря, не в курсе. Я пока не включал новости и ничего не могу вам сказать».

Конкретного виновного все равно найдут. Сейчас вопросы есть и к тем, кто, возможно, нарушил технику безопасности при сварочных работах, и к ответственному за пожарную безопасность на объекте, и, конечно, к надзорным органам. Впрочем, в России обход всяких ограничений — это примерно как спорт.

«Если смотреть далеко, то раньше пожарных боялись. То есть, они могли идти по улице, ну были как раз районные инспектора, которые ходили и смотрели за пожарной безопасностью. Они могли прийти на любой объект и проверить, проконсультировать. Сейчас все юристы, очень много законов», — заявил инженер пожарной безопасности Сергей Лаптев.

А торговые центры, подобные сгоревшему гипермаркету, к тому же давно не проверяли. Действовал ковидный мораторий на плановые инспекции, своеобразная льгота для бизнеса.

«Мораторий действовал и в прошлом году, и в марте этого года его продлили еще до окончания этого года. Могут ли крупные магазины подпасть под мораторий и каким образом? Да, крупный магазин тоже может подпасть под мораторий. Поскольку он не относится к исключениям из этого распоряжения правительства», — считает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

И, похоже, что этим мораторием сполна воспользовались. Эксперты по пожарной безопасности говорят: рвануть так могло только очень большое количество огнеопасных жидкостей, которые, к тому же еще и испарялись в закрытом помещении, то есть хранились с нарушением правил.

«Пожарная нагрузка под которую изначально проектировался торговый центр, не предусматривала такого объема горючих веществ: растворителей, краски и прочего», — заявил руководитель проектор интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

Сразу после начала пожара, компания, которой принадлежал строительной гипермаркет, поспешила объявить: эвакуация персонала была проведена четко и вовремя. Погиб только один человек — охранник, который сам вернулся в очаг пожара, чтобы спасти свою машину. Но всем, конечно, понятно: столь малое количество жертв обусловлено только тем, что магазин загорелся ранним утром. Страшно представить, что могло произойти, если бы сварку начали в разгар рабочего дня.