Рэкет по-европейски: для чего на самом деле ЕС нужен потолок цен на нефть из РФ

Эфирная новость 54

Остросюжетная история получается! Несогласные страны могут лишиться танкеров.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Friso Gentsch; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

На этой неделе Запад открыл против России новый фронт, нефтяной. Покупка и транспортировка черного золота из нашей страны запрещена странам и компаниям из коалиции. Но есть два исключения — если эта нефть идет по трубопроводам, и если она дешевле 60 долларов за баррель.

Кто против: «Большая семерка» и примкнувшая к ним Австралия, а также Евросоюз. Именно странам ЕС мы обязаны исключением для нефтепроводных поставок — Венгрия, Чехия и Словакия буквально взмолились. Без «Дружбы», имея в виду магистраль, им труба. В самом плохом смысле слова. А вот с потолком цен в 60 долларов — вопрос очень интересный.

Игра слов

На английском потолок цен звучит как «price cap», где price — цена, «cap» — многозначное слово, это и некий верхний предел, и крышка, например, на бутылке, и кепка.

Исходя из логики происходящего, введение ценовых ограничений, напоминает действие уличных бандитов, у которых кепка — неизменный атрибут. Эдакие «Острые козырьки» или «Бригада», кому что ближе.

Коллективный рэкет

Сформировалась в районе Евроатлантики банда и ставит ультиматум: мол, с 5 декабря Россия продает нефть по 60 баксов максимум. Да 60 — это только начало, мы будем пересматривать цены регулярно.

Кто ослушается — это уже угроза всему миру — будем наказывать, лишать страховки танкеры-нарушители. А без страховки такое судно не зайдет ни в один западный порт. Да и аварии могут быть с незастрахованными.

История не закончена

К слову сейчас рыночная цена нефти марки Urals, нашей основной, и так ниже 60-ти долларов, где-то в районе 55-ти. И можно было бы по крайней мере пока от угроз отмахнуться. Но это неправильно.

Важно, что к этой коалиции не присоединились ни другие продавцы нефти, прежде всего стран Персидского залива, ни крупнейшие покупатели — Индия и Китай. Остальные страны прекрасно понимают, что если сегодня пойти на поводу у Запада и дать «потолком» прижать Россию, завтра на нашем месте может оказаться кто угодно.

Умиротворение агрессора ни разу не срабатывало. Россия готовит ответ — по чужим навязанным правилам мы играть не будем.

-2° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
62.38
-0.19 65.84
0.16
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 декабря

Последние новости

9:19
Участницы «Фабрики» не говорят о принявшей ислам Марии Алалыкиной
9:02
Адольфа Гитлера, как и Зеленского, признавали на Западе человеком года
8:50
Рэкет по-европейски: для чего на самом деле ЕС нужен потолок цен на нефть из РФ
8:38
«Несбыточные мечты»: сможет ли Эрдоган организовать встречу Путина и Зеленского
8:26
Пригожин уговорил Валерию на откровенную съемку в мужском журнале
8:14
«Гореть Зеленскому в аду!»: ВСУ всю неделю обстреливают мирных жителей Донецка

Сейчас читают

«Сбывается моя мечта»: Успенская сообщила о предстоящем получении гражданства РФ
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 декабря, для всех знаков зодиака
«Глаза поехали?»: Сергей Лазарев довел Леру Кудрявцеву до слез на сцене
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Чем опасны бутерброды с красной икрой на Новый год — видео
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023