В Германии предотвратили попытку путча заговорщиков-праворадикалов

Величайшие маски-шоу всех времен и народов. Сразу 3000 полицейских одновременно пришли по 130 адресам в 11 федеральных землях. Вязали «врагов демократии». Хоть плачь, хоть смейся.

А список задержанных сплошь аристократия: среди них даже потомственный принц Генрих XIII, а еще политики, чиновники, бывшие военные Бундесвера.

«Что ни обыски — то в элитном районе, среди особняков. Ну точно: „революция сверху“. В этом квартале дорогих частных домов под Берлином была задержана судья и бывший член Бундестага. Хотя просто так к ней в гости не попадешь, посторонним вход воспрещен», — передал собкор Виталий Чащухин.

Если только ты не боец спецподразделения, нагрянувшего в 06:00 утра. «Заговорщица» годами жила по соседству. А знавшие ее люди едва улыбку сдерживают. Не верят и все тут.

«Я знал ее, мы просто в шоке и очень удивлены. Она такая спокойная всегда была, ну, со своими взглядами, конечно, немного крайними», — сказал сосед.

И как-то даже не удивительно что сразу всплыл и пресловутый «русский след» во всей этой истории. Все у того же принца — у него это буквально на роду написано: «Рейсс», что дословно означает — русский. Потомок правителей графства и княжества на территории современной Тюрингии.

«Это действительно самый старый из всех известных нам родов в Германии. Конечно, со временем влияние этого дома сошло на „нет“. Потому что с 1910 или 1920 года у „Рейссов“ нет титулов, которые бы им предоставляли власть в Германии», — рассказал генеалог Марсель Елиас.

И фаворитка у него была русских кровей, ее тоже схватили. В числе других аж двух с половиной десятков арестованных, да что там, под подозрением у следствия до сих пор тысячи граждан по всей Германии.

«Это, очевидно, одна из крупнейших террористических организаций, существовавших в более правом секторе за последние годы. В любом случае насколько я могу судить, это худшее, что мы видели до сих пор», — заявил министр внутренних дел Баварии Иоахим Херманн.

И если бы не эта акция силовиков, немцы того и гляди проснулись бы на этой неделе в другой стране, со своим «Лебединым озером» по телевизору и самой настоящей военной хунтой. На полном серьезе, не моргнув ни глазом, об этом говорит главный прокурор страны.

«Помимо своего рода Совета, который должен был стать своего рода правительством, была и военная составляющая. Некое подразделение, на основе которого они хотели создать новую армию — свои Вооруженные Силы», — сказал федеральный прокурор Питер Франк.

«Свергнуть Шольца со всем его Правительством, потом прийти с оружием в Бундестаг и тоже взять его, штурмом, чтобы установить в стране монархию. Настолько радикальны, по данным следствия, были планы путчистов-подпольщиков», — сообщил Чащухин.

Но что в действительности вскрыли немецкие власти? Если отбросить все титулы и звания, в массе своей ячейку «городских сумасшедших» и маргиналов, сторонников теории заговора, именующих себя «рейхсбюргерами». Чудаковатые немцы, которые с 80-х годов сами себе выписывают паспорта, водительские удостоверения, а иногда объявляют себя даже королями. Но кроме шуток, Генрих 13 вполне публично оплакивал свою потерянную Монархию времен кайзера Вильгельма II.

«Мой дед был правящим князем с 1918 по 1919 год. В результате Первой Мировой войны ему пришлось отречься от престола. А так называемая ФРГ является правопреемницей германского рейха гитлеровской германии, а не суверенной империи», — заявил Генрих XIII.

В общем, империю мечтал возродить. Приступил к задуманному на территории своих исторических владений, в Тюринген.

«Прошлым летом все местные жители получили письмо, в котором нам сообщили, что мы не немцы, потому что наши паспорта не были немецкими. Это, конечно, вызвало огромный протест среди населения», — рассказал заместитель мэра Бад-Лобенштайна Андреа Буркхард.

Но почему-то только сейчас попал в поле зрения полиции. Целый месяц его ячейку выслеживали.

«Вот оно, старинное имение принца. Так его охотничий домик, в котором якобы объявили охоту за германскими политиками», — передал Чащухин.

В распоряжении следствия есть вроде бы и доказательство — целый «список врагов» подполья из 18 имен. В него вошли в частности: министр иностранных дел Аннелена Бербок, соратник Меркель и нынешний лидеры ХДС Фридрих Мерц, глава правящей социал-демократической партии Саскиа Эскен, а также депутаты Бундестага и известные журналисты.

В успешную реализацию столь безумного плана верится с трудом, но зато какая радикальная смена повестки в немецких СМИ: ни цены в магазинах, ни энергетический кризис, а именно заговор теперь ключевая тема. Страшилка, которую рассказывают со всех телеэкранов и газетных полос.

Не климатические активисты, которые захватывают аэропорты, ни очередной беженец, напавший на двух девочек, а принц Генрих — главный теперь в стране террорист.

Читатели только посмеиваются в комментариях таким горе-новостям и сомнительной попытке восстановить в ФРГ монархию. Отвлечь внимание от более серьезных проблем, в которые все глубже погружается Германия — не это ли истинная цель поднятой шумихи? Этакий новый «поджог Рейхстага» для укрепления собственной слабеющей власти и зачистки ифнормпространства от всех недовольных и критиков.

«Мы, конечно, должны стоять на защите своего государства, но в данном случае можно лишь покачать головой. Не хочет ли полиция отправится туда, где действительно горит огонь, например, в мигрантские кварталы? Где нападают на людей, бороться с преступностью, а не с какими-то запутанными своими идеями людьми?» — считает член Бундестага Штефан Котрэ.

Ну а штурмом Бундестаг недавно брали и без всяких сговоров и даже без каких-то особых договоренностей. Буквально — на раз-два.

Взаправду же чуть не пал под напором разъяренной толпы во время бунтов против антиковидных ограничений. Федеральная охрана кое-как тогда это восстание подавила и выглядела уж очень беспомощно.

А сегодня настроения тем более революционные — власти ограничивают из-за кризиса свет, тепло, горячую воду и газ. Так что опасения германской элиты, возможно, не такие уж и безосновательные. Только по-настоящему они, конечно, боятся свержения вовсе не военным или насильственным путем, а, как водится, на следующих выборах.