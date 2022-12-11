Восполнить потери: куда направят бюджет России после пандемии

Особое внимание будет уделено работникам сферы здравоохранения, которая пострадала от пандемии коронавируса.

Западные политики, кто хотел «порвать» российскую экономику «в клочья» определенно должны призадуматься, почитав новый бюджет страны на 2023-25 годы. Мощный документ на 4329 страниц.

В ближайшие три года расходы превысят доходы, но не критично. По прогнозам МИНФина после объяснимого падения, ВВП в этом и следующем году, начнется рост. Небольшой, но стабильный по 2% и 6% в год. Инфляция снизится до вменяемых 5,5% и даже 4%.

Но что обращает на себя внимание — это не бюджет военного времени, самая большая статья расходов — социальная политика, более семи триллионов рублей.

Для сравнения: конгресс США утвердил на этой неделе бюджет Пентагона. Рекордный. Штаты на армию потратят по нынешнему курсу почти 54 триллиона в рублях.

Но это такое отвлечение от темы. Вернемся к российскому бюджету. Важная новая строка — дополнительные выплаты медицинским работникам в первичном звене: поликлиниках, амбулаторных и фельдшерских пунктах и в районных больницах. В общей сложности прибавку к зарплате получат более миллиона двухсот тысяч специалистов.

«Я просил Правительство организовать работу таким образом, чтобы эти выплаты начали начислять прямо с 1 января следующего года. Если потребуется какое-то время для принятия бюрократических решений, то, наверное, может быть, с 1 января они не успеют это сделать, сегодня уже почти середина декабря, но все равно в I квартале нужно все технические вопросы закрыть, а начислять эти дополнительные выплаты задним числом, с 1 января 2023 года», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент объявил о повышении зарплаты медикам, отвечая на сигнал от всероссийского союза пациентов на том же заседании совета по правам человека, о котором мы уже рассказывали.

А сигнал на самом деле серьезный: в регионах достигает 60% нехватка узких специалистов именно в первичном звене. При том, что нагрузка на них колоссальная — именно они встречают всех пациентов, и либо оказывают помощь сами, либо направляют в клиники. Именно на них пришелся основной удар пандемии.