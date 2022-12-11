Восполнить потери: куда направят бюджет России после пандемии

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Путин утвердил дополнительные выплаты медицинским работникам в бюджете РФ на 2023 — 2025

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Особое внимание будет уделено работникам сферы здравоохранения, которая пострадала от пандемии коронавируса.

Западные политики, кто хотел «порвать» российскую экономику «в клочья» определенно должны призадуматься, почитав новый бюджет страны на 2023-25 годы. Мощный документ на 4329 страниц.

В ближайшие три года расходы превысят доходы, но не критично. По прогнозам МИНФина после объяснимого падения, ВВП в этом и следующем году, начнется рост. Небольшой, но стабильный по 2% и 6% в год. Инфляция снизится до вменяемых 5,5% и даже 4%.

Но что обращает на себя внимание — это не бюджет военного времени, самая большая статья расходов — социальная политика, более семи триллионов рублей.

Для сравнения: конгресс США утвердил на этой неделе бюджет Пентагона. Рекордный. Штаты на армию потратят по нынешнему курсу почти 54 триллиона в рублях.

Но это такое отвлечение от темы. Вернемся к российскому бюджету. Важная новая строка — дополнительные выплаты медицинским работникам в первичном звене: поликлиниках, амбулаторных и фельдшерских пунктах и в районных больницах. В общей сложности прибавку к зарплате получат более миллиона двухсот тысяч специалистов.

«Я просил Правительство организовать работу таким образом, чтобы эти выплаты начали начислять прямо с 1 января следующего года. Если потребуется какое-то время для принятия бюрократических решений, то, наверное, может быть, с 1 января они не успеют это сделать, сегодня уже почти середина декабря, но все равно в I квартале нужно все технические вопросы закрыть, а начислять эти дополнительные выплаты задним числом, с 1 января 2023 года», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент объявил о повышении зарплаты медикам, отвечая на сигнал от всероссийского союза пациентов на том же заседании совета по правам человека, о котором мы уже рассказывали.

А сигнал на самом деле серьезный: в регионах достигает 60% нехватка узких специалистов именно в первичном звене. При том, что нагрузка на них колоссальная — именно они встречают всех пациентов, и либо оказывают помощь сами, либо направляют в клиники. Именно на них пришелся основной удар пандемии.

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