«Я была в доле секунды»: певица Люся Чеботина чуть не разбилась на сцене

Знаменитость только недавно начала путь к славе, а лежать прикованной к постели совсем не входит в ее планы.

Певица Люся Чеботина приложила много усилий для выступления на музыкальной премии «Золотой Граммофон». Известно, что артистка спела одну из самых нашумевших своих песен за последний год. За потрясающее исполнение звезда получила желанную статуэтку, первую в своей карьере. Но мало кто знает, что все могло кончиться множественными переломами и больничной койкой.

Дело в том, что в музыкальном номере присутствуют элементы опасной хореографии. По задумке Чеботина должна была упасть в руки артистов подтанцовки. Все прошло успешно, зрители были в восторге. Только сама артистка не понимала, что была на волоске от трагедии.

«Среди балета было трое моих ребят. Я знала, что если другие не справятся, то мои меня точно поддержат. В итоге они рассказали, что я упала раньше, как им показалось, но все же вовремя. Они просто чуть-чуть запутались, потому что на сцене все пошло не по плану. И я была в доле секунды от того, чтобы меня уронили», — рассказала Люся в беседе с 5-tv.ru на концерте группы «Земляне».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после слухов о разводе музыканта Игоря Николаева его заметили в компании блондинистой коллеги по цеху Люси Чеботиной. Неужели два артиста влюбились друг в друга?