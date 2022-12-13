Павел Дуров стал богатейшим человеком в Объединенных Арабских Эмиратах

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 42

Его состояние оценивается в 15,1 миллиарда долларов.

Павел Дуров стал богатейшим человеком в Объединенных Арабских Эмиратах

Фото: www.globallookpress.com / lukomore. org

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Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров стал самым богатым человеком в ОАЭ. Данные об этом приводит рейтинг Forbes.

Издание оценивает его состояние в 15,1 миллиарда долларов. Примечательно, что Дуров указан в списке как представитель ОАЭ, а не россиянин.

По информации от апреля текущего года, Дуров занимает третье место среди богатейших россиян. В Дубай он перебрался несколько лет назад. В 2017 году в интервью агентству Bloomberg миллиардер объяснил свой выбор места на постоянное жительство: ему там нравится, а еще больше отсутствие налогов в свободной экономической зоне Dubai Media City.

Отметим, Павел Дуров, как и ряд других предпринимателей родом из РФ, попросил не называть его россиянином. Он сделал акцент на его французском гражданстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Дуров пригрозил закрыть часть Telegram-каналов РФ и Украины.

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