В Перу во время протестов против властей погибли пятеро человек

Как минимум пять человек погибли в Перу во время антиправительственных протестов. Беспорядки по всей стране продолжаются уже несколько дней.

Они начались после объявления импичмента и задержания теперь уже бывшего президента Педро Кастильо. Присягу в качестве главы государства принесла вице-президент Дина Болуарте. Несогласные со сменой власти потребовали провести досрочные президентские выборы и распустить Конгресс.

Демонстранты начали громить улицы. А в одном из городов в центре Перу толпа напала на здание Верховного суда.

В ходе беспорядков пострадали десятки человек. Ранены более 40-ка полицейских. Известно, как минимум, о семерых задержанных. Новый президент Перу Дина Болуарте ввела в стране чрезвычайное положение.