На Байкале из-за шторма в мороз обледенели корабли

Опубликованные кадры хоть и напоминают голливудский фильм про апокалипсис, но все же сняты без использования спецэффектов. В сети появилось видео обледеневших кораблей на Байкале.

Из-за шторма в морозную погоду на них образовались огромные снежные наросты, и пришвартованные рядом с переправой суда в буквальном смысле оказались в «ледяном плену».

Столь необычные декорации, сотворенные природой, впечатлили не только местных жителей, но и пользователей соцсетей. Сама паромная переправа сейчас закрыта, порывы ветра там достигают 30 метров в секунду.