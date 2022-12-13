Россия может вернуть статус главного поставщика газа в ЕС

|
Рита Миронова
Рита Миронова 35

Bloomberg: Россия может вернуть лидерство по поставкам газа в Европу

Россия может вернуть статус главного поставщика газа в ЕС

Фото: globallookpress.com / Stefan Sauer

Читайте нас в: Дзен Новости

Такое предположение высказали в США из-за «географических и рыночных реалий», с которым столкнулись западные страны.

Россия может снова стать главным поставщиком газа в Евросоюз. Об этом пишет американское издание Bloomberg. По мнению обозревателей, Европе нужно сохранить конкурентоспособность во всех сферах, а для этого ей необходим дешевый газ, который можно получить только от России.

«Сейчас Германия платит 140 евро за мегаватт-час за импорт газа, что примерно в семь раз больше, чем в среднем с 2010 по 2020 год. Чтобы успокоить своих потребителей и компании, Германия тратит миллиарды на субсидии», — объяснил автор материала.

Он также отметил, что на карту сейчас поставлены миллиарды долларов в экспортных мощностях газа, а к 2023 году доля газа от РФ в Европе будет ниже 10%.

«Как бы европейские лидеры ни клялись, что по окончании украинского кризиса они не вернутся к привычному порядку вещей, неизбежные географические и рыночные реалии могут переубедить даже самых решительных политиков», — написали в издании.

Западные страны страдают от роста цен на газ и электричество из-за введения санкций против России. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет поставлять странам энергоресурсы по установленным ими ценам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз продолжает закупать российский сжиженный природный газ.

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.39 66.27
0.43
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 декабря

Последние новости

14:41
«Мысли закрадываются»: Барецкий обвинил в своем избиении известного певца
14:35
Песков: о выводе войск РФ с Украины до конца года не может идти и речи
14:22
Россия может вернуть статус главного поставщика газа в ЕС
14:16
Концерты и реклама: откуда у Джигана и Самойловой деньги на вторую свадьбу
14:03
Полиция Сербии задержала корреспондента «Звезды» на границе с Косово
13:58
«Как можно обнажать?!» — Кушанашвили обрушился гневом на Харламова и Асмус

Сейчас читают

Челябинский врач рассказал, что нельзя делать при насморке
"Добивайся всего сама": принципиальные Николаев и Проскурякова не делают поблажек дочери
СВО подняла престиж Российской армии и наших военных — эксперты
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023