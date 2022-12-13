Захарова раскритиковала западные СМИ за молчание об утечке на нефтепроводе США

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Рита Миронова
Рита Миронова 59

Речь идет о масштабной экологической катастрофе, но в зарубежном медиапространстве как будто ничего не произошло.

Захарова раскритиковала западные СМИ за молчание об утечке на нефтепроводе США

Фото: www.globallookpress.com / Angelos Tzortzinis

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова упрекнула западных журналистов в замалчивании о крупнейшей утечке на нефтепроводе в США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В самом центре американского континента прямо по фермам и местным водоемам текут буквально реки сырой нефти из-за разлива, но СМИ об этом сообщают крайне дозированно», — сообщила Захарова.

По ее словам, СМИ молчат, потому что им невыгодно писать о катастрофе.

«И как вообще при демократах, известных своей экологической ангажированностью, может произойти такая катастрофа? А вот может», — с иронией написала представитель МИД РФ.

В СМИ все же находятся кадры катастрофы, на которых видно, насколько загрязнены территории Канзаса и Небраски. Захарова отметила, что об утечке молчат также канадские СМИ и крупные экологические организации.

«Экология — экологией, а политика по расписанию», — резюмировала Захарова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Захарова отреагировала на оговорку Борреля об Украине.

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