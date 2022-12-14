США припомнили аннексию мексиканских территорий

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Американцы присвоили себе большую часть чужой страны.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jonathan Carlile; 5-tv.ru

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Удар откуда не ждали, получили американские политики в своей же стране. Авторитетный профессор Колумбийского университета в двух постах в Twitter описал то, о чем и так догадываются многие, но боятся признавать вслух.

Энтони Зенкус опубликовал карту США и Мексики до того, как первые отобрали у соседей самые лучшие территории, такие как Калифорния, богатый нефтью Техас, а в общей сложности больше половины чужой страны. И это при том, что никакие американцы на этих землях никогда не жили.

«Давайте, расскажите мне о том, какая плохая Россия. А еще, если вы считаете, что все это в прошлом, то наверное вы проспали Ливию, Ирак, Афганистан, Сирию, Сомали и Йемен», — написал профессор.

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