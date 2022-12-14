Наташа Королева рассказала о жизни в загородном доме, который построила в 19 лет

Нежными чувствами к особняку в деревне Крекшино знаменитость заразила даже убежденного урбаниста-мужа Сергея Глушко.

Если бы не муж Сергей «Тарзан» Глушко, певица Наташа Королева давно жила бы за городом — так она любит свой дом в Крекшино. По словам артистка, этот дом она построила в 19 лет. Примечательно, что процесс занял ровно девять месяцев. Этот факт исполнительница читает очень символичным. Гнездышко вдали от мегаполиса звезда называет ребенком, который никогда ее от себя не отпускает.

После начала пандемии многие владельцы загородной недвижимости предпочли отсидеться в уединении. В их числе Королева и Тарзан. Как только заболеваемость снизилась, истосковавшиеся по столичному шуму люди ринулись в свои квартиры, но не звездные супруги. Даже Глушко изменил свое мнение о деревне и с удовольствием остался в Крекшино, куда прежде его было не заманить.

«Все, что выращено у нас на участке, посажено моими руками или под моим контролем. Я бы еще несколько лет назад переехала сюда. Но Сережа ощущал себя стопроцентным урбанистом, ему нужен был город», — вспоминала певица.

Теперь дела обстоят совершенно иначе. Тарзан с удовольствием предается размеренному образу жизни в деревне. Природа вдохновляет его художественный талант — как известно, танцор пишет катины. Предпочитает портреты, но красоты Крекшино, особенно осенью, приводят его в восторг и отражаются на холстах. Как, например, уголок улицы рядом с домом знаменитого соседа Владимира Винокура.

«Сначала он сфотографировал понравившееся ему место, всегда так делает, потом написал картину. Я на нее смотрю и ощущаю в душе полную гармонию. И с природой, и с самой собой», — сказала Наташа Королева.

Сейчас Сергей Глушко активно гастролирует. Не в привычном для него танцевальном амплуа, а как театральный артист. По словам супруги, у Тарзана плотный график, практически все время он проводит в разъездах. К приезду мужа и к Новому году Королева готовится тщательно. Она намерена встретить любимого стройной и на несколько килограммов легче. По приезде благоверный всегда проверяет ее вес.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Сергея Глушко о сбежавших за границу на фоне украинского конфликта знаменитостях. Свою позицию творческий человек выразил в стихотворной форме.