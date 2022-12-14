Дмитрий «Гоблин» Пучков о запрете на англицизмы в РФ: «Давно пора!»

Госдума в первом чтении приняла законопроект о защите русского языка.

Публицист, переводчик и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков с энтузиазмом воспринял инициативу освобождения русского языка от засилья иностранных слов. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он прокомментировал одобренный Госдумой в первом чтении правительственный законопроект о защите русского языка. Авторы отразили в документе объединяющую роль русского языка как государственного во многонациональной стране.

Закон запрещает использование иностранных слов, имеющих аналоги в родной речи. Список таких определений появится в нормативных словарях, нарушители будут караться рублем. Как отметила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская, благодаря нововведению из речи россиян пропадут «кэшбэки» и «билборды», также незаконным станет написание английских слов кириллицей.

Ко второму чтению парламентарии собираются определить будут определены сферы с обязательным применением русского языка как государственного, где должно быть строгое соблюдением языковых норм.

«Давным-давно пора за это взяться. Если речь идет, например, о федеральных каналах телевизионного вещания, федеральных радиостанциях, наши же все время как мартышки что-то с Запада копируют! Ну вот есть такая чудесная корпорация BBC, где говорят на правильном английском языке с правильным акцентом, с правильными ударениями. Почему бы не поинтересоваться, как-то делают так называемые цивилизованные люди?» — высказался Дмитрий Пучков.

По мнению блогера, люди, которые представляют государство, не имеют права использовать в речи жаргонизмы, выдуманные словоформы и превращать мероприятия и телепередачи в «сборище безграмотных гопников». Публицист вспомнил строгость советской власти в этом вопросе. В каждой студии тяжелыми стопками лежали словари, справочники орфографии и ударений. Чтобы ведущие не сеяли ошибки в массах. Да и поступить на факультет журналистики в связи с этой строгостью было трудно.

Стоит отметить, в современном мире стремление к грамотности поддерживает даже техника. Создано множество программ и приложений, позволяющих корректировать письменную речь, исправлять неверно подобранные слова, фразы и неграмотно составленные предложения. Даже всех правил знать не нужно, если установить нужный сервис на устройство. Но и этой роскошью люди не пользуются.

«Сейчас если тебе письменные вопросы присылают — мама дорогая! Как вы школу-то закончили с таким уровнем грамотности? Тебе ж компьютер там красненьким подчеркивает орфографию!.. С одной стороны, уровень образования очень сильно упал, а с другой стороны, никто за этим не смотрит… Надо ли говорить правильно? Ну, если ты являешь собой пример для подражания — конечно надо», — заключил Пучков.

Российско-украинский конфликт обострил тему национальной идентификации, с помощью языка, в том числе. Киев официально запретил русскую речь на территории страны, хотя для многих граждан он был родным без преувеличения. Сохранение языка стало важной темой для обсуждения. Так, в рамках упомянутого законопроекта, в рекламе могут запретить использование некириллических алфавитов. Предполагается, что эта мера помимо прочего выведет на рынок больше российских брендов.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение Дмитрия Пучкова о ситуации на Украине. Он уверен, что называть русских и украинцев одним народом в современных реалиях уже нельзя. Рожденный в Незалежной блогер объяснил, почему ее ждет исчезновение с лица Земли, и как в этом замешаны американцы.