Путин сделал прививку от гриппа и призвал вакцинироваться

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 155

Российский лидер подчеркнул необходимость вакцинации для безопасности граждан.

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что сделал прививку от гриппа. Об этот он заявил в ходе совещания с членами правительства.

Глава государства обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и отметил, что прислушался к ее совету и накануне сделал прививку от гриппа.

«Помните, я несколько дней назад спрашивал у вас, нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали, да, надо сделать. Вот, докладываю, вчера сделал. Всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом с утра как обычно, в обычном режиме, все нормально, без всяких вопросов», - сказал Владимир Путин и добавил, что сегодня утром занимался спортом и не испытывал никаких побочных эффектов.

Российский лидер подчеркнул необходимость вакцинации для безопасности граждан.

«У нас зима длинная, и начало весны тоже часто бывает холодным. Иммунизацию, вакцинацию надо продолжать, надо людей защищать от всех этих болезней», — отметит президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, по каким симптомам свиной грипп можно отличить от коронавируса.

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