Путин сделал прививку от гриппа и призвал вакцинироваться
Российский лидер подчеркнул необходимость вакцинации для безопасности граждан.
Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru
Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что сделал прививку от гриппа. Об этот он заявил в ходе совещания с членами правительства.
Глава государства обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой и отметил, что прислушался к ее совету и накануне сделал прививку от гриппа.
«Помните, я несколько дней назад спрашивал у вас, нужно делать прививку или нет? Вы мне сказали, да, надо сделать. Вот, докладываю, вчера сделал. Всем коллегам тоже советую. Сегодня занимался спортом с утра как обычно, в обычном режиме, все нормально, без всяких вопросов», - сказал Владимир Путин и добавил, что сегодня утром занимался спортом и не испытывал никаких побочных эффектов.
Российский лидер подчеркнул необходимость вакцинации для безопасности граждан.
«У нас зима длинная, и начало весны тоже часто бывает холодным. Иммунизацию, вакцинацию надо продолжать, надо людей защищать от всех этих болезней», — отметит президент.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, по каким симптомам свиной грипп можно отличить от коронавируса.
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