«И вы в черном списке»: сын Курбана Омарова «пригрозил» маме заблокировать ее

Экс-супруга бизнесмена Алла Воденко редко делится с публикой личным. Но на этот раз скрыть произошедшее с сыном не смогла.

Экс-супруга Курбана Омарова показала переписку с сыном Омаром. В ней единственный наследник «пригрозил» Алле Воденко заблокировать ее в телефоне, если та еще раз посмеет пытаться воспитывать его.

В социальной сети Воденко опубликовала переписку с сыном. В ней она отправила наследнику домашнее задание. Ответа долго ждать не пришлось.

«Женщина, еще одно такое фото, и вы в черный список полетите!» — в шутку ответил Омар маме.

Переписка Аллы Воденко с сыном. Фото: Instagram* / alla_vodenko

К слову, Омар — старший сын бизнесмена от первого брака. Союз распался через восемь лет после рождения мальчика. По некоторым сведениям, причиной развода стала неверность Омарова. Но холостяком он долго не был, ведь спустя год он женился на телеведущей Ксении Бородиной. Через пять месяцев у пары появилась дочка Теона. Но и второй брак рухнул. Предположительно, причиной могли вновь стать измены со стороны бизнесмена.

Спустя год после второго развода Омаров вновь нашел спутницу. Ей стала девушка по имени Валерия. Она младше бизнесмена на 22 года, который уже познакомил ее с родителями. Сейчас Омаров поддерживает связь лишь с сыном. По словам Бородиной, с дочкой он прекратил общение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Курбан Омаров водит 14-летнего сына по вечеринкам.

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