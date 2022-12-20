Как правильно себя вести при ДТП по вине коммунальщиков

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 11

Аварии нередко происходят из-за плохого состояния дорог. В этом случае водитель имеет право привлечь к ответственности дорожные службы. Однако важно соблюсти нужные правила.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Аньков; 5-tv.ru

Дорожные службы не всегда надлежащим образом выполняют обязательства по содержанию дорог. Коммунальщики должны следить за состоянием дороги:

  1. Не допускать наледи;
  2. Посыпать покрытие песком и реагентами;
  3. Устанавливать знаки временного ограничения скорости.

В противном случае можно говорить о виновности организации в ДТП. Водитель должен действовать в рамках закона. Следует:

  1. Убедиться в отсутствии пострадавших при ДТП;
  2. Вызвать скорую помощь и полицию, если есть пострадавшие.

При задержке скорой доставить пострадавшего в больницу, сообщить номер автомобиля, предъявить паспорт и вернуться на место аварии. Важно проследить, чтобы сотрудники ГИБДД:

  1. Детально зафиксировали повреждения авто;
  2. Сфотографировали их;
  3. Не исказили картину ДТП.

Вы можете отказаться подписывать протокол, если он не устраивает вас. Альтернативно можно оформить европротокол. Каждый участник ЖТП должен сообщить своей страховой о случившемся в течение пяти рабочих дней.

Если дорожное полотно не соответствует нормативам, то к ответственности привлекается отвечающая за его состояние организация. Водитель выдвигает требования в ее адрес и после суда получает средства.

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