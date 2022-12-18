Как будет работать рассрочка на покупку жилья

|
Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 34

Сегодня в России уже действуют несколько мер поддержки, которые помогают гражданам приобрести квартиру или дом. К ним власти хотят добавить еще одну.

Фото, видео: www.globallookpress.com / PsychoShadow; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Программа льготной ипотеки на новостройки действует в России до конца года. На днях президент РФ Владимир Путин сообщил о ее продлении до июля 2024 года.

В России также запланировали создать дополнительные механизмы для покупки жилья. Среди них — рассрочка для отдельных категорий граждан. А именно:

  1. Педагогов и медиков;
  2. IT-работников;
  3. Узких специалистов в промышленности.

При этом каждый регион сможет определять категории самостоятельно. Проработкой рассрочки на покупку жилья к 2024 году займутся Минфин, Минстрой, ЦБ и «ДОМ. РФ». Это должно стать мерой социальной поддержки и одновременно стимулом для роста ипотечного кредитования.

Сейчас уже действуют:

  1. Льготная ипотека с господдержкой;
  2. Ипотека с субсидированной ставкой от застройщика;
  3. Рассрочки от девелоперов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому и как выгоднее брать ипотеку в 2023 году.

-5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
64.61
0.31 68.78
0.33
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 декабря

Последние новости

1:14
«За Донецк»: Целые области Украины перешли на аварийные отключения света
0:55
Как будет работать рассрочка на покупку жилья
0:36
Певица Слава объявила о разрыве с Анатолием Данилицким и поиске нового мужчины
0:13
Названы признаки и причины инсульта у собак и кошек
23:45
Зепюр Брутян подогрела слухи о беременности нарядом для премьеры Прилучного
23:36
Мужчина открыл стрельбу по школьникам в Петербурге из пистолета

Сейчас читают

Европейский политолог: жители ЕС погрязнут в долгах и начнут отказываться от еды
"Его изолировали от всех": Левкин потерял связь с больным 75-летним Алибасовым
SHAMAN рассказал о своем идеальном отдыхе: «На восстановление дней 10»
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023