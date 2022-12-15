«Для Нади ничего не было»: почему Баталов ничего не оставил первой дочери

Оказалось, что советский актер не оставил первой дочери практически ничего.

Вдова Алексея Баталова Гитана Леонтенко рассказала в одном из шоу на федеральном канале о завещании знаменитого актера и о его отношениях с дочерью от первого брака.

Его первая дочь Надежда родилась от брака с Ириной в 1955 году, а уже в 1963 — он женился на Гитане Леонтенко и спустя пять лет родилась вторая дочь — Мария. Из-за ошибки врачей, она появилась на свет с ДЦП, однако это никак не отразилось на жизни семьи, ведь Баталов делал абсолютно все для дочери.

Например, Мария закончила сценарный факультет ВГИКа, по ее сценарию даже снят фильм «Дом на Английской набережной». Дома знаменитый артист переоборудовал все так, чтобы Мария могла спокойно передвигаться, работать за компьютером и оставил ей почти все свое имущество.

На вопрос ведущего, оставил ли Алексей Баталов что-то Наде, Гитана ответила, что нет.

«Когда они с Ирой развелись, он все время Наде помогал. Это не касалось нашего дома. Я никогда не спрашивала, куда он деньги тратил. Но для Нади в завещании ничего не было. Правообладателями он сделал только меня, я поделилась с Машей. Когда пришла Надя, она сказала, что тоже хочет быть правообладателем. Маша сказала: „Хорошо“. Мы подали заявление, и она теперь получает. Я даже хочу отказаться: пусть идет половина Маше, половина ей», — рассказала Леонтенко.

На данный момент, вдова и дочь легенды советского кино владеют дачей в Подмосковье, квартирой, мастерской и двухкомнатной квартирой в центре Москвы.

Кстати, сейчас семья Алексея Баталова приходит в себя после изматывающих судов. Справедливость в их случае восторжествовала: семье актера вернут и квартиры, и 20 миллионов рублей, отобранные мошенниками. Напомним, актриса Наталия Дрожжина и ее муж Михаил Цивин втерлись в доверие к беззащитным жертвам: пожилой супруге Баталова Гитане и ее дочери. Женщины уверяют, отписать свое имущество чужим людям их вынудили обманом.

Чтобы заполучить наследство Баталова, Дрожжина и Цивин пообещали его вдове и дочери защиту и поддержку. И якобы для этого им потребовалась доверенность на распоряжение всеми деньгами семьи. Получив такую бумагу, злоумышленники в течение двух лет сняли со счетов двадцать миллионов рублей.

А для прикрытия финансовых махинаций даже организовали «Фонд имени Баталова». Причем, председателем в документах записали Гитану Леонтенко, которая об этом даже и не знала. А когда дошло до суда, Дрожжина и Цивин упорно не сознавались в том, что присвоили деньги.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как судебные тяжбы за квартиры в Москве измотали семью артиста.