Медикам Москвы рекомендовали носить маски на работе из-за вспышки гриппа
Распространение вирусов заставляет врачей и пациентов вспомнить об «униформе» пандемийного периода.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Витвицкий; 5-tv.ru
Московским медикам и соцработникам рекомендовали носить маски из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. А в стационарах ввести запрет на посещение пациентов.
В Петербурге подобные меры уже действуют. Также здесь решили младшие классы отпустить на каникулы пораньше. Сегодня стало известно, что из-за резкого роста заболеваемости россиян будут бесплатно тестировать на грипп.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России продолжаются испытания новой вакцины, которые сможет защитить сразу и от гриппа, и от ковида.
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