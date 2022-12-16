Певица Монеточка предложила хейтерам «сходить на концерт Кобзона»

Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, сделала странное высказывание в ответ злопыхателям. Звезда оскорбилась на критику своего вокала после выступления в Хельсинки. В ответ на возмущения людей, пришедших на мероприятия, знаменитость посоветовала идти на концерт другого артиста, если хейтеры недовольны ее голосом. Правда, музыкант, которого исполнительница привела в пример, уже никогда не споет для слушателей.

«Я считаю, ребят, если вы ценители какого-то великого профессионального оперного вокала, то не надо ходить на концерт Монеточки. Это большая глупость. Лучше сходите на концерт SHAMAN или, как там его, Кобзона», — приводит ее слова KP.RU.

Стоит отметить, народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался в 2018 году в Москве. Вокалисту было 80 лет. Великий исполнитель боролся со смертельным онкологическим заболеванием. Превозмогая боль и страдания, певец продолжал выходить на сцену и даже занимался благотворительностью. Увы, рак оказался сильнее и забрал жизнь выдающегося музыканта. Смерть артиста стала серьезным ударом не только для его семьи, но и многомиллионной публики.

А что касается Монеточки, в последнее время звезда не вылезает из череды скандалов. Елизавета уже несколько месяцев живет в Европе и гастролирует за рубежом. Перед этим вокалистка серьезно повздорила с коллегой по цеху Стасом Костюшкиным. Летом прошлого года певец подал на нее в суд, обвинив в плагиате одного из треков. После заседания исполнительницу обязали выплатить экс-солисту группы «Чай вдвоем» полмиллиона рублей.

Еще один конфликт произошел уже в этом году. Журнал «Лиза» направил звезде претензию с просьбой удалить с аватарки в социальной сети их товарный знак. Иначе издание будет вынуждено обратиться в суд. Видимо, после неудачного опыта с Костюшкиным, Монеточка испугалась и без лишних вопросов убрала злосчастное фото.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Монеточка отреагировала на сообщение о ее розыске.