Певица Монеточка предложила хейтерам «сходить на концерт Кобзона»

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 361

Знаменитость недовольна, что фанаты приходят на ее концерт для наслаждения вокалом.

Певица Монеточка предложила хейтерам «сходить на концерт Кобзона»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, сделала странное высказывание в ответ злопыхателям. Звезда оскорбилась на критику своего вокала после выступления в Хельсинки. В ответ на возмущения людей, пришедших на мероприятия, знаменитость посоветовала идти на концерт другого артиста, если хейтеры недовольны ее голосом. Правда, музыкант, которого исполнительница привела в пример, уже никогда не споет для слушателей.

«Я считаю, ребят, если вы ценители какого-то великого профессионального оперного вокала, то не надо ходить на концерт Монеточки. Это большая глупость. Лучше сходите на концерт SHAMAN или, как там его, Кобзона», — приводит ее слова KP.RU.

Стоит отметить, народный артист СССР Иосиф Кобзон скончался в 2018 году в Москве. Вокалисту было 80 лет. Великий исполнитель боролся со смертельным онкологическим заболеванием. Превозмогая боль и страдания, певец продолжал выходить на сцену и даже занимался благотворительностью. Увы, рак оказался сильнее и забрал жизнь выдающегося музыканта. Смерть артиста стала серьезным ударом не только для его семьи, но и многомиллионной публики.

А что касается Монеточки, в последнее время звезда не вылезает из череды скандалов. Елизавета уже несколько месяцев живет в Европе и гастролирует за рубежом. Перед этим вокалистка серьезно повздорила с коллегой по цеху Стасом Костюшкиным. Летом прошлого года певец подал на нее в суд, обвинив в плагиате одного из треков. После заседания исполнительницу обязали выплатить экс-солисту группы «Чай вдвоем» полмиллиона рублей.

Еще один конфликт произошел уже в этом году. Журнал «Лиза» направил звезде претензию с просьбой удалить с аватарки в социальной сети их товарный знак. Иначе издание будет вынуждено обратиться в суд. Видимо, после неудачного опыта с Костюшкиным, Монеточка испугалась и без лишних вопросов убрала злосчастное фото.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Монеточка отреагировала на сообщение о ее розыске.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
64.30
0.94 68.45
1.00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 декабря

Последние новости

11:21
Поезда на «кольце» метро Москвы после Нового года будут ходить в одну сторону
11:01
Красная карточка для ЕС: итогом ЧМ-2022 может стать отставка Борреля и фон дер Ляйен
10:52
О чем будут говорить Путин и Лукашенко в Минске в формате «один на один»
10:40
Легендарные медные львы вернулись в Петербург после реставрации
10:33
Певица Монеточка предложила хейтерам «сходить на концерт Кобзона»
10:16
Европейские дети получат затасканные игрушки на Рождество из-за энергокризиса

Сейчас читают

Иммунолог Ярцева назвала главную ошибку россиян при лечении гриппа
Знаем мы твою работу: ревнивый муж устроил слежку за Анитой Цой
Украинскую ПВО заочно приговорили к смерти
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023