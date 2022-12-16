Что ждет российский авторынок без иностранных «лошадок»

По оценкам экспертов, по всем салонам насчитывается не более 30 тысяч машин без пробега.

Новых иномарок в России осталось максимум на пару месяцев. об этом нам рассказали ведущие автодилеры. Речь идет о самых популярных машинах среднего класса, чьи производители покинули нашу страну. На складах остались несколько тысяч автомобилей. Да и те сейчас продаются чуть ли не вдвое дороже. Автосалоны даже практикуют серые схемы ввоза автомобилей. Чем это грозит покупателям, выяснил Алексей Полторанин.

Популярного кроссовера Renault Duster в шоуруме уже давно нет, а на стоянке — остатки других моделей. Все, что приходило до марта, к этой зиме почти что раскупили. Корреспондент «Известий» приехал в один из автосалонов Санкт-Петербурга. Renault Arkana там всего лишь в единственном экземпляре, белого цвета, стоимостью в 2 миллиона 630 тысяч рублей.

Автомобили Skoda российской сборки тоже вот-вот исчезнут с рынка. На складе, вспоминает директор этого салона, был стабильный месячный запас автомобилей — около ста машин, но исчерпан даже резерв под корпоративные заказы. Сейчас на всю сеть осталось 30 автомобилей.

«Вот 30 автомобилей. Думаю, их хватит на декабрь–январь, это вполне реально», — сказал генеральный директор автосалона Олег Лозовик.

Еще два-три месяца, и иномарок российской сборки покупатели больше не найдут в шоурумах. Такие прогнозы дают в ассоциации российских автодилеров. На логистических терминалах, по грубым подсчетам, осталось несколько тысяч машин. Дефицит катастрофический: за 11 месяцев этого года по сравнению с прошлым продажи новых машин рухнули почти на 60%.

«Продажи каждого бренда, особенно Volkswagen, Toyota, Kia, Renault, были десятками тысяч, а сегодня тысячи. Вы сами понимаете, что это крайне маленькие цифры», — говорит вице-президент ассоциации российских автомобильных дилеров Алексей Подщеколдин.

Автодилеры теперь выживают как могут: скупают у частных лиц автомобили с пробегом и выставляют машины иностранной сборки. Этот пикап пригнан из Казахстана, а родом из Эмиратов. Южный вариант — нет подогрева ни зеркал, ни лобового стекла, а еще нет никакой гарантии на авто. Обнаружив заводской брак, придется ремонтировать свою машину самостоятельно.

«Все машины, ввезенные по параллельному импорту, не гарантийные», — сказал сотрудник автосалона.

Однако это не параллельный импорт. Сотрудник или ошибается, или обманывает. Такие авто привезены по сомнительным схемам и оформлены не на юридическое лицо — крупного дилера или владельца небольшого салона, иначе пришлось бы платить таможенную пошлину до 48% от стоимости авто.

«Многие называют параллельным импортом, хотя я предпочитаю говорить об альтернативном ввозе. Все это ввозится под частных лиц, и такие машины подмешиваются к официальным автомобилям», — пояснил автоэксперт Максим Кадаков.

Да и сэкономить покупателям в конечно счете вряд ли удастся. Машина иностранной сборки стоит дороже из-за сложных логистических цепочек. Впрочем, сейчас дилеры держат цены на максимуме. Александр из Ижевска собирался приобрести дефицитный внедорожник российской сборки, но цена на него подскочила с двух с половиной миллионов рублей до трех.

«У дилера машин почти что нет — либо бери что хочешь с навешенными допами не в той комплектации, например. Понятно, что в первую очередь закончились дешевые комплектации», — рассказал житель Ижевска Александр Матросов.

Популярный Hyundai Solaris мы нашли только с комплектацией «комфорт» и выше. Коробка-автомат, двигатель мощностью 1, 6 литра. Стоимость модели уже перевалила за два миллиона рублей. Интересуемся у консультанта — откуда такие цены?

«Они и миллион стоили, они же не поставляются. Чем меньше их остается, тем они дороже и дороже», — пояснил консультант автосалона.

Высокую стоимость на авто консультанты объясняют и дорогой закупкой в момент, когда заметно подскочил доллар. Поэтому покупатели теперь тщательно подходят к выбору машины. Некоторые, в том числе и компании по каршерингу, пересаживаются на отечественные и китайские марки.

Машины родом из Поднебесной начинает выпускать тот же калининградский «Автотор», откуда ушли BMW, Kia и Hyundai. Уже до конца 2022 года там должны выпустить около полутора тысяч автомобилей. На российских дорогах могут появиться авто и из Ирана. Так что авторынок в России еще ждут кардинальные перемены.