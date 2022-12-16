Умер известный сербский тренер Синиша Михайлович

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Бывший футболист болел лейкемией с 2019 года, но в последние дни его состояние ухудшилось.

Умер известный сербский тренер Синиша Михайлович

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/www.imagephotoagency.it

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Экс-тренер «Милана», «Торино» и «Фиорентины» Синиша Михайлович умер после продолжительной болезни в возрасте 53 лет, сообщают журналисты итальянской прессы.

Бывший футболист болел лейкемией с 2019 года, но буквально несколько дней назад его состояние в разы ухудшилось и он был доставлен в клинику.

Практически всю свою карьеру Синиша Михайлович провел в Италии, где был футболистом. В качестве главного тренера он возглавлял «Болонью», «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан», «Торино» и «Спортинг».

Кстати, Синиша аж два раза становился чемпионом Италии в составе «Лацио» и «Интера», выигрывал Суперкубок Италии и Суперкубок УЕФА, был обладателем Кубка обладателем кубков. Также, как игрок, он принимал участие в 63 матчах сборных Югославии и Сербии. Михайлович — автор девяти голов.

Примечательно, что последние три сезона Синиша Михайлович руководил «Болоньей». Он покинул ее в начале сентября 2022 года.

В июле 2020 года он удостоился звания Почетного гражданина Болоньи.

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