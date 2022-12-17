В МИД РФ заявили о необходимости корректировки зерновой сделки

Если изменений не будет, стоит задаться вопросом — для чего это делается тогда: в коммерческих целях, в политических целях или для обеспечения глобальной безопасности в мире?

Если в зерновую сделку не будут внесены корректировки, Москва поднимет вопрос о смысле соглашения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Как отметил Вершинин, договоренности носят пакетный характер. Первая часть, касающаяся экспорта украинского зерна, выполняется, вторая — о беспрепятственном доступе российской сельхозпродукции — реализуются не должным образом.

«Если этих корректив не будет, мы должны задаться вопросом, для чего тогда все это делается — в коммерческих целях, в политических целях или в целях реально обеспечить глобальную безопасность в мире и учитывать интересы беднейших стран мира?» — сказал Вершинин в эфире федерального канала.

Сегодня большая часть зерна из Украины направляется во Францию, Испанию, Нидерланды, Германию. Но изначально предподносилось так, будто Россия мешает преодолению проблемы голода во всем мире, в особенности в беднейших странах.

«Корректировки нужны и в том, что касается зерновых потоков. Надо перестать лицемерить, в конце концов, я обращаюсь сейчас прежде всего к западным представителям», — заключил заместитель министра иностранных дел РФ.

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