Не скрывая: Барановская на красной дорожке страстно поцеловалась со спутником
Юлия Барановская поцеловалась с модельером Игорем Чапуриным на фестивале «Жара»
Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС
Публика никак не ожидала такого действия от телеведущей, которая никого не впускает в свою личную жизнь.
Телеведущая Юлия Барановская решилась на смелый шаг. На красной дорожке фестиваля «Жара» знаменитость страстно поцеловалась со своим спутником. Фото опубликовало 7Дней.ru.
Так Барановская оригинально поздоровалась с модельером Игорем Чапуриным. Чуть позже она объяснила свой поступок. Оказалось, одарить поцелуем кутюрье знаменитость решила в качестве благодарности. Именно в платье его модного дома она блистала в тот день.
«Спасибо, мой талантливый друг. Твое розовое платье просто огонь», — заявила Барановская.
Радовать долго страстным поцелуем публику телеведущая не собиралась. Пара быстро взялась за руки и покинула красную дорожку. При этом Барановская в этот момент что-то шептала Чапурину и прыгала. Казалось, что от счастья.
Многие оценили такой порыв нежных чувств, как признание телеведущей, что она больше не одинока. Но Барановская не из тех, кто будет делиться личным на публику. После отношений с футболистом Андреем Аршавиным, от которого она родила троих детей, о ее личной жизни ничего точно неизвестно. Знаменитость лишь периодически интригует публику.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юлия Барановская думает об уехавших из России артистах.
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