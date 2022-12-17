Умер тренер Александра Поветкина и Кости Цзю

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 15

Валерий Белов всю свою жизнь посвятил боксу и развитие этого вида спорта сначала в СССР, а потом и в России.

Умер тренер Александра Поветкина и Кости Цзю

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Заслуженный тренер СССР Валерий Белов умер на 76-м году жизни. Об этом сообщил российский боксер Александр Поветкин.

«Сегодня ушел из жизни, заслуженный тренер СССР Валерий Иванович Белов», — написал он на своей странице в социальной сети.

Поветкин подчеркнул, что Белов всю свою жизнь посвятил боксу и развитие этого вида спорта сначала в СССР, а потом и в России. Боксер поблагодарил судьбу за встречу с таким «замечательным человеком и тренером», который навсегда останется в его памяти.

Валерий Белов в разные годы тренировал олимпийского чемпиона Александра Поветкина, а также бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю. Также он входил в тренерский состав штаба сборной России.

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