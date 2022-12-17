Мужчина открыл стрельбу по школьникам в Петербурге из пистолета

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 32

Неизвестный совершил несколько выстрелов в сторону детей с близкого расстояния. Инцидент попал на видео.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Неизвестный мужчина открыл стрельбу из предмета, похожего на пистолет, по группе школьников в Санкт-Петербурге. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно людей, возраст которых с уверенностью назвать нельзя. Однако ясно, что большинство из них — подростки. В какой-то момент школьники внезапно начинают разбегаться. Вскоре в кадре появляется мужчина и делает несколько выстрелов из пистолета в направлении детей.

По данным источника 78.ru, конфликт произошел на Новоизмайловском проспекте около 19:00. Что стало его причиной — неизвестно. Однако, по словам источника, один из подростков применил против петербуржца средство, похожее на перцовый баллончик. В ответ мужчина открыл огонь из пистолета.

Информации о состоянии подростков пока не поступало. Детали происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина в Екатеринбурге устроил стрельбу из-за столика в кафе.

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