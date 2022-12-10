В Екатеринбурге мужчина устроил стрельбу из-за столика в кафе

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Местный житель пытался с помощью пистолета решить спор с другим посетителем заведения.

В Екатеринбурге мужчина устроил стрельбу из-за столика в кафе

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Житель Екатеринбурга открыл стрельбу из пистолета около городского бизнес-центра «Высоцкий». Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.

Уточняется, что стрелявший — мужчина 1984 года рождения по имени Леонид. Находясь в кафе, он затеял конфликт с незнакомым посетителем, в ходе которого применил травматический пистолет Grand Power T12. Сейчас мужчина находится в территориальном ОВД, где с ним работают сыщики, устанавливая мотив произошедшего. Известно, что у задержанного есть разрешение на пистолет.

Также сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Мужчина, с которым у екатеринбуржца случился конфликт, скрылся с места инцидента. Заявлений в полицию от него не поступало.

В этот же день сообщалось, что вооруженный мужчина открыл стрельбу и взял заложников в торговом центре в Дрездене. При задержании преступник был ранен, удерживаемые им люди не пострадали.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как вооруженный грабитель ворвался в офис микрозаймов в Петербурге и ушел с фальшивыми купюрами.

-3° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.38
-0.19 65.84
0.16
Оборотни среди нас: какие знаки зодиака Луна меняет до неузнаваемости

Последние новости

16:36
Боевики ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
16:13
В Екатеринбурге мужчина устроил стрельбу из-за столика в кафе
16:02
Обречены на одиночество: мужчины с какими именами несчастны в личной жизни
15:49
«Роскосмос» рассекретил личное дело Юрия Гагарина
15:30
Сдал с потрохами: режиссер Херманис проболтался о связях Хаматовой властями Украины
15:10
Вооруженный мужчина открыл стрельбу и взял заложников в Дрездене

Сейчас читают

Возрастной поклонник Волочковой дарит ей прилив энергии: «Он удивил меня!»
Пленный боец ВСУ рассказал о жутких попытках насилия со стороны наемников на Украине
Плакали даже мужчины: в Москве простились с внезапно умершей Наталией Стешенко
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео