Жена Зеленского спустила огромную сумму на люксовый шоппинг в Париже

О безумных тратах Елены Зеленской рассказали сотрудники бутика.

Первая леди Украины Елена Зеленская устроила шоппинг в Париже, пока ее народ живет без света и тепла. Об этом рассказало издание NewsPunch.

Как рассказал журналист издания со ссылкой на продавцов одного из французских домов люкса, Елена Зеленская за один «заход» потратила 40 тысяч долларов (около трех миллионов рублей).

Стоит отметить, что в Париж Зеленская отправилась с некоей дипломатической миссией — снова просить у Запада деньги для своего фонда. Судя по всему, роскошный шоппинг входил в список дел Елены.

Информация о баснословных тратах Елены Зеленской шокировала пользователей сети, так как месяц назад супруга президента утверждала, что украинцы ради вступления в Евросоюз будут терпеть темноту и холод еще два или три года. И пока Елена Зеленская позирует для глянца и охотится за редкими сумочками, ее народ живет во тьме.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Елена Зеленская раскрыла правду о своих родственниках из России.