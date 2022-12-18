Овечкин силовым приемом отправил соперника на скамейку запасных

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 46

Устоять перед напором россиянина у защитника «Торонто Мейпл Лифс» не получилось.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; YouTube / SPORTSNET; 5-tv.ru

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Мощный силовой прием российского игрока хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина в доли секунды отправил защитника «Торонто Мейпл Лифс» Коноре Тимминса на скамейку запасных. Видео момента с матча в рамках регулярного чемпионата НХЛ опубликовано в YouTube.

Тимминс с шайбой несся в сторону трибун, когда к нему слева резко подлетел Овечкин. Хоккеист не устоял перед напором россиянина и перевалился через бортик, оказавшись прямо на скамейке столичной команды.

Эта игра стала 1307-й в карьере Александра Овечкина, который теперь занимает 64-е место в рейтинге лиги и по этому показателю обошел шведского хоккеиста Даниэля Седина. По количеству забитых шайб у россиянина третье место. Впереди только Горди Хоу и Уэйн Гретцки.

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