Овечкин силовым приемом отправил соперника на скамейку запасных
Устоять перед напором россиянина у защитника «Торонто Мейпл Лифс» не получилось.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; YouTube / SPORTSNET; 5-tv.ru
Мощный силовой прием российского игрока хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина в доли секунды отправил защитника «Торонто Мейпл Лифс» Коноре Тимминса на скамейку запасных. Видео момента с матча в рамках регулярного чемпионата НХЛ опубликовано в YouTube.
Тимминс с шайбой несся в сторону трибун, когда к нему слева резко подлетел Овечкин. Хоккеист не устоял перед напором россиянина и перевалился через бортик, оказавшись прямо на скамейке столичной команды.
Эта игра стала 1307-й в карьере Александра Овечкина, который теперь занимает 64-е место в рейтинге лиги и по этому показателю обошел шведского хоккеиста Даниэля Седина. По количеству забитых шайб у россиянина третье место. Впереди только Горди Хоу и Уэйн Гретцки.
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