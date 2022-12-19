Более сотни человек пострадали из-за галлюциногенного шпината в Австралии

Галлюциногенный скандал в Австралии — из магазинов экстренно изымают подозрительный шпинат. Больше сотни человек пожаловались на странное самочувствие после употребления зелени.

У всех отмечался бред и галлюцинации, расширение зрачков, спутанность сознания и лихорадка. Среди пострадавших есть дети.

Шпинат оказался заражен неизвестным сорняком. Тем, кто купил продукт, но еще не успел съесть, советуют не рисковать и вернуть опасную зелень в магазин.