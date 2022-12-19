Call-центры кибермошенников переехали на запад Украины

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Иван Обухов
Иван Обухов 33

Часть злоумышленников из Незалежной релоцировалась в Польшу.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Телефонные мошенники, которые досаждали россиянам с Украины, переместились к западным границам этой страны, а также в Польшу, Германию и в Великобританию. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал зампред «Сбера», координирующий подразделения безопасности, Станислав Кузнецов. При этом украденные деньги идут на финансирование ВСУ, а за границу переводятся через криптовалюты.

«Важный тренд, который мы внимательно изучаем — появление новых украинских колл-центров, которые начинают свою деятельность с территории других государств, работают с территории других государств против, в том числе, наших клиентов», — рассказал представитель «Сбера» Станислав Кузнецов.

Еще один тренд последнего времени — колоссальный рост хакерских атак не только на клиентов банков, но и на сами кредитные учреждения. Самая мощная атака в истории нашей страны произошла в августе этого года. Преступники забрасывали банкиров вредоносной информацией в количестве 55 миллионов пакетов в секунду.

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