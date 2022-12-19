Солист «Иванушек» Григорьев-Аполлонов намерен забрать сына у бывшей жены

Артист Андрей Григорьев-Апполонов хочет забрать у бывшей жены Марины младшего сына. Об этом пишет Starhit.

Андрей прожил с супругой около 18 лет, за которые на свет появились двое сыновей — Иван и Артемий. Старший после развода остался с отцом в Москве, а младший уехал с матерью в Санкт-Петербург. Достался исполнителю и кот.

«Кот у меня. Дети: один на один», — рассказал Андрей.

Сейчас считает певец, бывшей жене не нужен младший сын, поэтому хочет забрать его себе на воспитание. Марина уже давно вышла замуж за нового избранника и родила ему двоих детей.

«Но как только, так я сразу ей говорю: „Давай, возвращай“. Она еще двоих родила. Господи, чего мучиться?!» — с улыбкой рассуждал солист «Иванушек» в эфире передачи «Звезды сошлись».

Музыкант и его бывшая супруга сохранили теплые отношения после расставания. Григорьев-Апполонов также дружественно настроен к ее новому мужу. Дети пары тоже хорошо приняли спортсмена, но и с родным папой остались очень близки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Андрей Григорьев-Апполонов показал фото с сыном-выпускником.