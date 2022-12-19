«Спасибо наркоману Зеленскому!» — Донецк снова под массированным обстрелом ВСУ

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Донецк снова под массированным обстрелом ВСУ

Фото, видео: Спринчак Валентин / ТАСС; 5-tv.ru

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Десятки снарядов натовского калибра полетели на головы местных жителей во время разбора завалов после ночной атаки.

Донецк сегодня снова под массированным огнем украинских боевиков. По городу, где разбирают завалы после ночного обстрела — они выпустили более десятка снарядов натовского калибра. Под обстрелами оказались жилые кварталы Петровского и Киевского районов.

«Прилетело! Как на голову все посыпалось! Прямое попадание. Сгорела крыша. Пожарные правда сразу приехали. Скорая. Но тут обрабатывать нечего в принципе. Одни царапинки остались. Сейчас выгребаем все. Будем переезжать в другое место, наверное. Вот так Украина нас каждый день. На той неделе — там дома горели, и там. Спасибо украинской армии, спасибо наркоману Зеленскому», — возмущается местная жительница Наталья.

Тем временем, в Донецке начали восстанавливать одну из самых крупных в регионе больниц, которую ВСУ обстреляли накануне. Ракета попала прямо в палату, где лежали пациенты. Один из них — погиб, двое других — ранены.

Еще более полутора десятков снарядов разорвались в центре города — пострадали, в том числе, здание университета, стадион и городская администрация.

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