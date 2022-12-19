В половине регионов Украины сегодня трижды звучали сирены

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СМИ Украины сообщили о двух сериях взрывов в Киеве.

Фото, видео: www.globallookpress.com / facebook.com/mod.mil.rus/ ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

А в половине регионов Украины сегодня уже три раза звучали сирены. Утром украинские СМИ сообщили о двух сериях взрывов в Киеве.

Первая воздушная тревога была объявлена в украинской столице еще ночью и продолжалась более трех часов. Всего через 9 минут после ее отмены сирены зазвучали снова. В городской военной администрации сообщили, что повреждены объекты критической инфраструктуры, после этого произошли экстренные отключения электроэнергии не только в Киеве, но и еще в нескольких регионах.

Местные журналисты пишут о произошедших пожарах на ТЭЦ и на одном из ключевых оборонных предприятий Украины конструкторском бюро «Антонова».

Тема:
Спецоперация
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