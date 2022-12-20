Что такое майнинг криптовалюты и как его легализуют в России

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 19

В Центробанке РФ сначала не поддержали законопроект о цифровой валюте, но после обсуждений с Минфином изменили свое мнение. Теперь дело за Госдумой.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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В России могут начать регулировать майнинг криптовалюты и ее продажу. Криптовалюта — это цифровая валюта. От обычной она отличается тем, что банки не участвуют в проверке транзакций с ней. Майнингом называют добычу цифровой валюты с помощью специального оборудования. Скрыть майнинг в больших объемах невозможно из-за большого энергопотребления.

Закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» был принят в 2020 году. Поправки к закону может принять Госдума в первом чтении. ЦБ не поддержал законопроект и спорил с Минфином о его необходимости. Но в итоге в ЦБ заявили о концептуальной поддержке инициативы.

По документу ЦБ РФ и правительство получат полномочия по установлению требований к деятельности майнеров. В случае принятия законопроекта майнинг станет легальным, и любой гражданин сможет законно иметь цифровые активы.

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