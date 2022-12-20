В закон о биометрии внесли существенные поправки

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В проекте определили, какие именно данные можно собирать.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Yoshio Tsunoda; 5-tv.ru

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В Госдуме сегодня рассмотрят законопроект о биометрии, который уже заставил россиян поволноваться.

Ко второму чтению документ серьезно доработали. В частности, разрешили фиксировать только голос и изображение лица.

Также будет предусмотрена возможность вовсе отказаться от сдачи биометрической информации. А сбор геномных данных и вовсе окажется под запретом.

За принуждение введут административную и уголовную ответственность. В случае согласия, его потом можно будет отозвать через МФЦ.

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