Молодым семьям могут компенсировать 50% первоначального взноса на ипотеку

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В столичных регионах сумма помощи может достигать 900 000 рублей, в других — до 450 000.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Молодым семьям могут компенсировать половину первоначального взноса на ипотеку — сейчас он составляет 15 процентов. С такой инициативой депутаты Госдумы обратились в Правительство.

«Известия» узнали подробности: так, при покупке квартиры в новостройке или возведении частного дома в Москве, Петербурге, Подмосковье и Ленобласти — государство погасит максимум 900 тысяч рублей. В других регионах в два раза меньше — 450 тысяч.

Еще одна инициатива: снизить ставку по программе «Семейная ипотека». Сейчас она составляет 6 процентов. Депутаты предлагают уменьшать ее на один процент за каждого нового ребенка в семье.

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