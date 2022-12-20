Звезда «Бывших» Любовь Аксенова полностью отказалась от алкоголя

Звезда сериала «Бывшие» Актриса Любовь Аксенова решила, что в этому году не будет отмечать новогодние праздники. Почему артистка приняла такое решение? Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru на премьере финальной части картины «Бывшие. Happy end».

«Нет, не выпью бокальчик шампанского на Новый год. Скорее всего я буду спать», — заявила Аксенова.

Оказалось, что знаменитая актриса также полностью отказалась от употребления алкоголя. По ее словам, никакого удовольствия от него она никогда не испытывала.

«Как я отказалась от алкоголя? Да, никогда я от него не кайфовала, не получала удовольствие. Это как-то естественно произошло. Что в этом алкоголе? Гораздо веселее без него», — говорит знаменитость.

Любовь Аксенова уверяет, что не любить пить алкоголь еще и потому, что начинает сразу плохо шутить.

«Когда я выпиваю алкоголь, я начинаю очень плохо шутить. Во всяком случае, мне так кажется, что смеюсь одна я и никто больше. Поэтому я решила, все — не надо», — заключила актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Любовь Аксенова вспомнила о романтической ошибке молодости, которая стала травмирующим опытом в ее жизни.