Размер выплат по больничному листу увеличился почти до 85 тысяч рублей

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С 2023 года на больничные смогут претендовать и те, кто работает по договору.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Petrov; 5-tv.ru

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С нового года в России вырастет размер максимальной выплаты по больничному листу. Те, кто работают больше восьми лет смогут получать две тысячи 737 рублей за один день. За месяц — это почти 85-ть тысяч. Сумма по-прежнему зависит от среднего заработка за два предыдущих года и общего стажа.

Кроме того с 1 января на больничные смогут претендовать сотрудники, которые работают по гражданско-правовым договорам, но для этого работодатель должен сделать все нужные отчисления в страховые фонды.

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