В Подмосковье коммунальщики установили новогоднюю елку, сфотографировали и увезли

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Местные жители недоумевают. Объяснение было неожиданным.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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Кадры, которые сняли в подмосковном Красноармейске. На видео коммунальщики устанавливают красивую новогоднюю елку и даже устраивают фотосессию с ней. Но буквально через три минуты после этого, снова грузят дерево в машину и увозят.

В местной администрации жителей, возмущенных всем произошедшим, заверили, что вернут ель на место буквально на днях. Сослались на то, что во время установки якобы обнаружились дефекты в монтаже и дерево пришлось отправить обратно к производителю для ремонта.

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