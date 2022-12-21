В Подмосковье коммунальщики установили новогоднюю елку, сфотографировали и увезли

Кадры, которые сняли в подмосковном Красноармейске. На видео коммунальщики устанавливают красивую новогоднюю елку и даже устраивают фотосессию с ней. Но буквально через три минуты после этого, снова грузят дерево в машину и увозят.

В местной администрации жителей, возмущенных всем произошедшим, заверили, что вернут ель на место буквально на днях. Сослались на то, что во время установки якобы обнаружились дефекты в монтаже и дерево пришлось отправить обратно к производителю для ремонта.