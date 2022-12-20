Артиллерия ВС РФ уничтожила личный состав ВСУ

Российские военные движутся отличными темпами на всей линии соприкосновения.

Артиллерией ВС РФ был уничтожен личный состав ВСУ. У 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с места событий от Народной милиции ЛНР.

На видео артиллерия умело разбирает на части американскую гаубицу М777. Также под точечный огонь наших орудий попали личный состав ВСУ и склад с боеприпасами в Соледаре.

Ранее стало известно, что российские военные движутся отличными темпами на всей линии соприкосновения, ведь украинские солдаты в большинстве своем выдохлись.

Они отказываются идти в атаку в районе Артемовска и Соледара, а войска РФ в это время хорошими темпами двигаются вглубь и освобождают все новые и новые территории от боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как военные ВСУ отказываются идти в бой.