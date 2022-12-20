Артиллерия ВС РФ уничтожила личный состав ВСУ — видео
Артиллерия ВС РФ уничтожила личный состав ВСУ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Известия; Народная Милиция ЛНР; 5-tv.ru
Российские военные движутся отличными темпами на всей линии соприкосновения.
Артиллерией ВС РФ был уничтожен личный состав ВСУ. У 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с места событий от Народной милиции ЛНР.
На видео артиллерия умело разбирает на части американскую гаубицу М777. Также под точечный огонь наших орудий попали личный состав ВСУ и склад с боеприпасами в Соледаре.
Ранее стало известно, что российские военные движутся отличными темпами на всей линии соприкосновения, ведь украинские солдаты в большинстве своем выдохлись.
Они отказываются идти в атаку в районе Артемовска и Соледара, а войска РФ в это время хорошими темпами двигаются вглубь и освобождают все новые и новые территории от боевиков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как военные ВСУ отказываются идти в бой.
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