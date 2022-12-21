Пособницу нацистов приговорили в Германии к условному сроку после ее «сожаления»

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Бывший секретарь нацистского концлагеря Штуттгоф признана виновной в пособничестве убийству более десяти тысяч узников. При этом свободы ее лишать не стали.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sylwia Penc; 5-tv.ru

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Бывший секретарь нацистского концлагеря Штуттгоф получила два года лишения свободы условно. Это вердикт окружного суда в Германии.

97-летняя Ирмгард Фуршнер признана виновной в пособничестве убийству более десяти тысяч узников. Об этом пишет сегодня журнал Spiegel. По его сведениям, сама Фуршнер ранее сбежала из дома престарелых.

Следствие выяснило, что с 1943-го по 1945 годы преступница работала в комендатуре концлагеря на территории Польши и помогала палачам в систематических убийствах заключенных. В своем последнем слове немка «выразила сожаление, что оказалась соучастницей».

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Пособницу нацистов приговорили в Германии к условному сроку после ее «сожаления»

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