Пособницу нацистов приговорили в Германии к условному сроку после ее «сожаления»

Бывший секретарь нацистского концлагеря Штуттгоф получила два года лишения свободы условно. Это вердикт окружного суда в Германии.

97-летняя Ирмгард Фуршнер признана виновной в пособничестве убийству более десяти тысяч узников. Об этом пишет сегодня журнал Spiegel. По его сведениям, сама Фуршнер ранее сбежала из дома престарелых.

Следствие выяснило, что с 1943-го по 1945 годы преступница работала в комендатуре концлагеря на территории Польши и помогала палачам в систематических убийствах заключенных. В своем последнем слове немка «выразила сожаление, что оказалась соучастницей».