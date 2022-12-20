«Иногда лень»: Наталья Фриске рассказала о трудностях матери-одиночки

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 83

Наталья Фриске призналась, что воспитывать ребенка в одиночку трудно

«Иногда лень»: Наталья Фриске рассказала о трудностях матери-одиночки

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

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Оказывается, у дочки Натальи особая связь с единственным мужчиной в семье — дедушкой.

Наталья Фриске рассказала своим подписчикам о сложностях, с которыми она сталкивается как мать-одиночка.

По ее словам, с приходом зимы на малышку приходится надевать слишком много одежды, однако ей всегда помогают бабушка и дедушка Луны.

Фриске добавила, что может спокойно оставлять дочь на попечении у своих родителей.

«Она деда очень сильно любит. Она с ним прямо нашла общий язык. Бабушку она, естественно, тоже очень сильно любит. Но дед для нее вообще… Единственный мужчина в семье и она его обожает», — говорит Наталья.

До этого младшая сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья пожаловалась на свое состояние после рождения первого ребенка. 36-летняя звезда не может сбросить вес, так как банально не успевает посещать спортивный зал и уделять время приготовлению полезной и некалорийной пищи. Сейчас она примерно в той же форме, что и во время беременности.

Напомним, что Наталья в апреле этого года родила девочку, которую назвала Луной.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Наталья Фриске после родов рискует повторить судьбу знаменитой сестры. Известно, что вскоре после появления на свет сына Платона Жанна Фриске узнала, что больна раком мозга. Через два года она умерла.

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